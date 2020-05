Fondi Fes e Fesr, Paolucci: "Abruzzo maglia nera, tra le peggiori performance nazionali"

Sui fondi Fes e Fesr interviene Silvio Paolucci, che denuncia: "Abruzzo maglia nera, tra le peggiori performance nazionali". Queste le parole del capogruppo regionale Pd:

“La nostra Regione è fanalino di coda nella classifica nazionale, tanto da essere strigliata dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano oggi in Senato: il centrodestra in quasi un anno e mezzo di governo non è stato in grado di fare nuovi bandi e rischia di perdere le risorse che ha già in cassa. Una vera vergogna!”.