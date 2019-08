Fondi europei per l'Abruzzo, Testa: "Non perderemo 30 milioni di euro"

L'Abruzzo non perderà gli oltre 30 milioni di euro di fondi comunitari che devono essere spesi entro la fine del 2019.

A dirlo è il consigliere regionale, capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa.

Testa sottolinea come non sia previsto alcun disimpegno di spesa a fine anno e le priorità sono rappresentate da formazione, occupazione e mondo impresa.

«L'Abruzzo, che entro la fine del 2019, deve spendere ancora 30,02 milioni di euro dei programmi operativi regionali e nazionali, Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e Fondo sociale europeo (Fse)», spiega il consigliere regionale, «non perderà la quota di risorse comunitarie. Ci stiamo attivando per recuperare il tempo perduto dalla precedente amministrazione, per riuscire a realizzare una seria programmazione e gestione senza incorrere nel paventato disimpegno e per rispondere alle necessità di formazione, occupazione, nascita di nuove imprese e non solo, così come richiesto dal tessuto economico abruzzese. Il nuovo Governo regionale ha, negli ultimi due mesi, riorganizzato la macrostruttura dell’Ente prestando grande attenzione ai Fondi europei a gestione indiretta (Fondi Sie). Ha nominato il nuovo direttore del Dipartimento dei Rapporti con l’Europa, Emanuela Grimaldi, e sta ristrutturando i diversi Servizi per poter procedere celermente all’efficientamento della macchina amministrativa e tecnica che ci è stata lasciata “moribonda e asfittica” dall’Amministrazione D’Alfonso. Anche all’assessorato Agricoltura è stata nominata una nuova dirigente, Elena Sico, affinché possa risolvere il rischio del disimpegno dei fondi Feasr-Psr della Regione Abruzzo in grave ritardo di utilizzo, anche se questa nomina ha lasciato vacante il Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr-Fse, Programmazione e Coordinamento Unitario che, quanto prima verrà coperto con nuove nomine in grado di qualificare anche quella “cabina di regia” capace di programmare e utilizzare i fondi europei con efficienza e tempestività».

La spesa da certificare al 31 dicembre 2019 è pari a 17,4 milioni euro per il Fesr e 12,7 milioni per il Fse.