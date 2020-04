Fondi comunali per commercianti e fasce deboli: approvata la mozione presentata dalla consigliera Zamparelli

Approvato dal consiglio comunale di Pescara, che si è riunito oggi per la seconda volta in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus, l'ordine del giorno presentato dalla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Zaira Zamparelli riguardante il sostegno economico al commercio ed alle fasce deboli della città.

Con 21 voti a favore ed 11 astenuti, l'ordine del giorno approvato prevede che il sindaco e la giunta impieghino tutte le risorse economiche comunali stanziate per attività assolutamente non necessarie per sostenere commercianti, imprenditori ed i cittadini delle fasce sociali più deboli nell'ambito dell'emergenza economica derivante dal Coronavirus.

La consigliera ha aggiunto:

Una istanza votata da tutto il centro destra e ritengo che si debba in tal senso agire con estrema urgenza per tutelare i nostri cittadini ed il tessuto economico-produttivo di Pescara. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione Abruzzo per l'importante manovra finanziaria approvata ieri.