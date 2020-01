Stanziati 750 mila euro di fondi per i centri anti violenza e case rifugio in Abruzzo

Cinquecentomila euro di fondi diretti messi a disposizione dal Governo per i centri anti violenza e case rifugio in Abruzzo, più altri 250 mila euro che la Regione potrà utilizzare per progetti sempre legati a questo tipo di strutture. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale Fioretti in merito ai centri che offrono assistenza alle donne vittime di violenza, un servizio che la giunta regionale intende non solo mantenere ma anche potenziare:

Gli obiettivi principali del piano nazionale vanno dalla realizzazione della rete regionale per il contrasto alla violenza di genere al tavolo regionale dei rappresentanti, dall'albo regionale dei centri anti violenza e case rifugio al piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il nostro compito è realizzare un Piano regionale che indichi le linee guida e di intervento su questi temi ma che raccolga anche le istanze degli operatori sul territorio

Attualmente in Abruzzo ci sono 13 centri anti violenza e 3 case rifugio, con le strutture chiamate a presentare progetti speciali che permetteranno di accedere al contributo di 250 mila euro aggiuntivo erogato solo dopo la presentazione dei progetti.