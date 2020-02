Nessun post sulle foibe sulla pagina del Pescara Calcio, il consigliere di Montesilvano Forconi: "No alla memoria a senso unico"

Il consigliere comunale di Montesilvano di Fratelli d'Italia Marco Forconi attacca il Pescara Calcio sulla questione del ricordo dei martiri delle foibe. Il consigliere, con un post su Facebook, ha infatti fatto notare che in occasione della giornata della memoria per le vittime della Shoah, la società biancazzurra pubblicò un post sui suoi profili social ufficiali, mentre in occasione della giornata del ricordo di ieri, 10 febbraio, non è stato pubblicato alcun pensiero.

Rattrista e lascia perplessi l'assenza di un post per i #martiridellefoibe da parte del #PescaraCalcio. Perché, se è vero che non bisogna stare dalla parte di chi, ancora oggi, "semina odio e disprezzo", è altrettanto vero che non possiamo sederci accanto a coloro che, ancora oggi, negano, revisionano o coscientemente dimenticano

Proprio ieri, il circolo di Fratelli d'Italia di Montesilvano aveva celebrato la giornata del ricordo delle vittime delle foibe, con la deposizione di una rosa sul monumento a loro dedicato in piazza Guy Moll.