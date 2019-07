Fiume Pescara, sopralluogo in barca per il sindaco Masci ed il consigliere D'Incecco - FOTO

Sopralluogo in barca lungo il fiume Pescara per il sindaco Masci assieme al consigliere regionale e capogruppo della Lega in comune, Vincenzo D'Incecco. A bordo del Catamarano di Fiumare Pescara, guidato dal titolare Oberdan Caposano erano presenti oltre il già citato D'Incecco, l'ingegnere Vittorio Di Biase dirigente del servizio Genio Civile di Pescara, l'architetto Pierpaolo Pescara dirigente del dipartimento del Governo del territorio e politiche ambientali della Regione Abruzzo.

L'obiettivo era quello di verificare direttamente le criticità presenti lungo il corso d'acqua arrivando fino alla foce, problematiche legate soprattutto ai bassi fondali, agli scarichi abusivi che sversano liquami e gli ostacoli in acqua che impediscono un regolare flusso dell'acqua soprattutto durante le piene.

Al termine del sopralluogo i dirigenti hanno fatto sapere di avere già due capitoli di bilancio su cui agire per interventi di bonifica.

Il Consigliere D'Incecco si è mostrato soddisfatto ma ha sottolineato che monitorerà costantemente la situazione negli uffici competenti. Il Sindaco Carlo Masci invece ha annunciato di voler scrivere subito al presidente Marsilio per evidenziare le problematiche riscontrate.