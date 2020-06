Firmata la legge regionale finanziaria, Sospiri: "Una manovra importante"

Firmata da Lorenzo Sospiri la legge regionale finanziaria. Il presidente del consiglio regionale, parlando di "una manovra importante", ha commentato con soddisfazione la norma andata in pubblicazione e che a partire da oggi entrerà in vigore per "dare ossigeno a diversi settori della nostra economia", dalla piccola impresa al mondo del sociale e del volontariato fino a interventi strutturali di assoluto rilievo.

I provvedimenti, con relative coperture finanziarie, vanno dai 40mila euro per il finanziamento dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica ai 300mila euro per la messa in sicurezza del cantiere minerario dell’Imbocco Pilone, dai 150mila euro destinati ad Abruzzo Engineering per l’acquisizione della Euroservizi Spa, con la tutela dei posti di lavoro, a 1.600.000 euro per il Ciapi, fino ai 5 milioni di euro di credito al centro agroalimentare "La Valle della Pescara".