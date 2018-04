La denuncia di Fiorilli: “Sosta selvaggia in corso Vittorio Emanuele”

“Decine di auto e scooter parcheggiati alla rinfusa, a spina di pesce o in fila indiana, sui due lati di corso Vittorio Emanuele, occupando lo spazio, teoricamente, riservato a pedoni e ciclisti e ostacolando anche il passaggio degli autobus. Così si presentava stamane corso Vittorio Emanuele, vittima di una vergognosa sosta selvaggia, senza un solo vigile urbano a piedi inviato a monitorare la situazione e a multare, eventualmente, chi viola l’ordinanza che, almeno sino a oggi, vieta il parcheggio sul corso. Un caos che ha reso irrespirabile l’aria lungo l’intero asse, dove la puzza dei gas di scarico delle auto in transito a doppio senso di marcia era insopportabile, per la soddisfazione, evidentemente, di tre commercianti, e l’amarezza dei residenti e dei pedoni, costretti a preferire via Venezia per evitare di finire nella trappola di smog”.