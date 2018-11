Filanda Giammaria, Gaspari: "Una delibera per la rinascita e la tutela del progetto"

Il consigliere comunale Carlo Gaspari, presidente della Commissione Consiliare Grandi Infrastrutture, appoggia il lavoro delle associazioni che si occupano di conservare la memoria della Filanda Giammaria.

Ieri, in conferenza stampa, Gaspari ha dichiarato:

"Ringrazio le associazioni per il lavoro svolto. Sarà mio impegno quello di seguire il prosieguo della storia della Filanda, che giunge a una svolta amministrativa importante. Lo farò in sede di Commissione competente, per accompagnare il lavoro dell'amministrazione, che ha recepito le richieste delle associazioni e che ora è volto alla preparazione di una delibera consiliare che consentirà la rinascita e la tutela del progetto".