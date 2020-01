Anche Pescara festeggia il tricolore con la giornata della bandiera - FOTO

Tante presenze oggi 7 gennaio per la festa della bandiera, o festa del tricolore a Pescara. L'amministrazione comunale ha deciso per la prima volta di celebrare in veste ufficiale la ricorrenza istituita nel 1996 per ricordare la nascista della bandiera italiana.

La giornata si è aperta con la cerimonia dell'alza bandiera e dell'esecuzione dell'inno nazionale, davanti alle autorità civili e militari cittadine,a alla presenza del sindaco e del presidente del consiglio comunale Antonelli e delle associazioni combattentistiche dell'arma, oltre agli studenti delle scuole.

Subito dopo nella sala consiliare agli interventi degli amministratori comunali è seguita la consegna delle bandiere e degli attestati alle rappresentanze degli istituti scolastici, per poi lasciare spazio al tema "La nostra bandiera. Storia, valore e ruolo oggi", illustrato dal generale Leonardo Prizzi

Presenti le terze classi dell'’Istituto Comprensivo 1 (Foscolo/Radici), delle scuole medie Mazzini, Tinozzi, Virgilio e Montale/Carducci, ripercorrendo nell’occasione la nascita, avvenuta il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, del tricolore della Repubblica Cispadana che sarebbe diventato simbolo del Risorgimento e bandiera dell'Italia unita.