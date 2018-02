‘Mai Più fascismi’, festa del tesseramento Anpi al Circolo Aternino di Pescara

Si aprirà il 3 febbraio alle ore 20, con la Mostra ‘Fatti un selfie con Che Guevara’, la Festa del Tesseramento Nazionale dell’Anpi, che avrà il suo clou con le iniziative di domenica.

La mostra esposta al Circolo Aternino arriva a Pescara grazie alla collaborazione con l’associazione CreaTina di Bonefro (Campobasso) ed è composta di 35 formidabili fotografie in gran parte inedite.

Oltre alle note fotografie di Alberto Korda la mostra farà vedere per la prima volta a Pescara scatti inediti del grande rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. I visitatori saranno vivamente pregati di scattare un selfie con il Che scegliendo la foto che più li aggrada.

Domenica 4 febbraio dopo i saluti istituzionali introdotti dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini alle ore 10, la giornata inizierà con due convegni: il primo con due donne abruzzesi resistenti, Silvia Ferrante eGraziella Marino, che racconteranno il loro forte No in difesa dell’Abruzzo.

Alle 11,30 il secondo appuntamento della giornata con il convegno che mette intorno al tavolo alcune delle più significative donne abruzzesi nelle istituzioni, Federica Chiavaroli, Marinella Sclocco e Anna Rita Mantini.

Antifascismo, Costituzione, Repubblica i temi del convengo moderato daAlessandra Genco che serviranno da piattaforma per illustrare successivamente sia l’appello nazionale antifascista sottoscritto da decine di associazioni e partiti (in allegato), sia le iniziative per l’avvio della campagna relativa alla mozione che verrà proposta ai comuni e con la quale si chiede la sottoscrizione di istanze democratiche per usufruire di spazi pubblici, sulla stregua di quanto già fatto in decine di amministrazioni italiane.

Pausa pranzo, si fa per dire, con tavolata antifascista presso il ristorante Omar Khayamm di via delle Caserme, prezzo 15 euro, con piatti e bevande assolutamente in linea con i temi della giornata.

Alle ore 17 dopo l’intermezzo teatrale dell’attore Alessandro Blasioli che in mattinata ha già inaugurato il suo spazio prima del convegno istituzionale, ecco il seminario sulla Brigata Maiella con Enzo Fimiani, Nicola Palombaro e Mario Mazzocca. Partigiani, Patrioti Militari per chiarire una volta per tutte i contorni della vicenda.

In chiusura di giornata proiezioni di spettacoli teatrali con Banditen, il cult della Compagnia dei Guasconi e in collaborazione col Deposito dei Segni, il grandissimo ‘Notte e Nebbia’ documentario cinematografico di carattere storico sull'Olocausto della durata di trentadue minuti realizzato nel 1956 dal regista francese Alain Resnais.