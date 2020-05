Festa per il rientro della degente a casa, Pd e M5S: "Un assembramento evitabile"

Il video che ritrae i momenti di gioia e commozione vissuti dai condomini di una palazzina del quartiere villa Verrocchio, hanno fatto il giro del web. Tutti radunati nel piazzale d'ingresso ad aspettare il ritorno a casa della loro inquilina Marzia, scampata al Coronavirus dopo una degenza molto complicata.

Nel filmato si notano persone ammassate, alcuni anche minorenni, in un contesto per nulla sicuro in cui coriandoli e i palloncini facevano da contrasto agli operatori sanitari dell'ambulanza completamente protetti dalla testa ai piedi. Queste immagini hanno urtato i componenti dei gruppi consiliari di opposizione (Pd e M5S), osservando tra la folla festante anche Ottavio De Martinis, pronto ad accogliere la sua concittadina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.