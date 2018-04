Forza Nuova contro l'Anpi: "Non firmeremo nessun documento antifascista"

“Negli ultimi mesi in Abruzzo per la sinistra e per certe associazioni è diventata consuetudine fare ciò che si vuole senza che nessuno intervenga. Dopo l’ennesimo gesto di sfida messo in atto dall’Anpi, quello di obbligare chiunque a sottoscrivere la cosiddetta “dichiarazione di antifascismo” là dove si chieda l’occupazione del suolo pubblico o strutture appartenenti ai Comuni, Forza Nuova ha deciso di ribellarsi a questa dittatura del pensiero unico”.

Inizia cosi una nota di Forza Nuova Abruzzo diramata questa mattina, 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione.

"E’ inaccettabile che un’associazione come l’Anpi, che da sempre non fa altro che alimentare un odio incondizionato contro tutto ciò che non sia di suo gradimento, possa obbligare i consigli comunali ad approvare una simile violazione del diritto alla libertà di opinione dell’individuo, irrinunciabile e presidiato dalla Carta Costituzionale all’art. 21 in tema di assoluta libertà di pensiero. E’ altresì inaccettabile che nessuno ad oggi metta un freno a questa sedicente organizzazione che usufruendo anche di soldi pubblici, che ci piacerebbe sapere come e dove vengano impiegati, continui dopo settant’anni ancora una caccia alle streghe che, come ci ricorda la storia, ha visto in tutti questi anni anche la morte di ragazzi, basti pensare agli anni di piombo, solo perché si aveva un’opinione diversa da quella della maggioranza".

Forza Nuova non vuole permettere "che ciò continui ad avvenire; per questo da oggi porteremo avanti una petizione per chiedere l’immediato blocco dei finanziamenti pubblici all’Anpi e la sua conseguente chiusura. Riteniamo doveroso agire adesso prima che l’odio e la violenza mediatica di questa associazione porti a conseguenze pesanti per la libertà di pensiero in questa nazione. Pertanto l’unica firma che Forza Nuova ritiene utile è quella per chiudere l’Anpi".