Aree verdi e piazze al posto del Ferro di Cavallo: Masci e Del Trecco replicano al Pd

Nessun inquilino regolare del Ferro di Cavallo resterà senza casa, e nell'area dopo l'abbattimento sorgeranno piazze ed aree verdi di aggregazione. Il sindaco Masci e l'assessore Del Trecco intervengono in merito alle accuse e critiche mosse dal Pd sulla questione dell'abbattimento del Ferro di Cavallo e del piano di manutenzione dell'edilizia popolare a Pescara.

Gli amministratori evidenziano come sia stato proprio il centrosinistra ad aver abbandonato al degrado il quartiere, con fenomeni di criminalità che da troppo tempo non veniva eradicati con forza:

Non è affatto vero che non vi siano gli alloggi in cui sistemare i residenti di quella struttura una volta che la stessa sarà demolita. Ricordo che, oltre ai 64 alloggi di via Tronto, vi sono altri 100 alloggi dell’Ater sul territorio comunale che a breve saranno oggetto di ristrutturazione prima di renderli di nuovo disponibili. Nessuno degli aventi diritto, voglio dire a chi diffonde notizie infondate per pura strumentalizzazione politica, resterà in mezzo alla strada. Oltretutto, in questo caso specifico, stiamo verificando per gli attuali occupanti il permanere dei requisiti per il diritto ad un alloggio popolare. E’ quanto ci impone la legge 96 ed è probabile che una buona parte degli attuali residenti sia fuori dai dettati della norma.