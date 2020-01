Il Ferro di Cavallo sparirà entro il 2020: l'annuncio del presidente Sospiri - VIDEO

Entro il 2020 inizierà la demolizione progressiva del Ferro Di Cavallo, parallelamente ad un progetto di riqualificazione di tutta l'area e di sistemazione in nuovi alloggi popolari degli inquilini regolari e legittimi assegnatari in graduatoria. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri al termine del vertice che si è tenuto oggi in Regione con l'assessore Liris, alla presenza fra gli altri dell'assessore Del Trecco e del sindaco Masci, oltre al presidente della Regione Marsilio.

Per la demolizione serviranno 2,2 milioni di euro, i tempi sono stretti evidenzia Sospiri ma la cabina di regia è già operativa avviando un confronto con l'Ater e con i cittadini per informarli e per ricordare che anche il progetto di abbattimento dei tre palazzi sgomberati nel 2017 per inagibilità in via Lago di Borgiano è già pronto.

L'assessore Del Trecco ha aggiunto:

I primi passi saranno i bandi che l’Ater dovrà pubblicare da un lato per gli abbattimenti, dunque la disponibilità immediata di progetti, e, dall’altro, per la manifestazione d’interesse tesa a trovare la disponibilità di immobili sul territorio provinciale per ricollocare gli aventi diritto. Comune e Ater insieme, intanto, dopo aver concluso il censimento di tutti i residenti del rione, avvieranno ora la verifica dei requisiti, anche alla luce della nuova legge regionale, quindi controllando anche i casellari giudiziari di tutti i titolari di contratto e dei loro conviventi, per accertare quanti effettivamente oggi non hanno diritto all’assegnazione di un alloggio popolare e quanti, invece, dovremo risistemare in altra situazione abitativa. A strettissimo giro, con l’arrivo dei

fondi necessari, sapremo anche il numero esatto di case che dovremo restituire agli aventi diritto