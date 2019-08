Ferragosto, il programma delle visite del sindaco di Pescara Masci

Ferragosto di lavoro con diverse visite istituzionali per il sindaco di Pescara Masci. Domani, infatti, il primo cittadino si recherà in visita in questura, al comando provinciale del carabinieri , al comando della guardia di finanza, dei vigili del Fuoco, della capitaneria di porto e della polizia municipale.

Poi Masci andrà anche in ospedale a Pescara, alla casa albergo della Pineta, nelle sedi di Croce Rossa e Misericordia per dare il proprio ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sanitari e volontari.