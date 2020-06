La denuncia del consigliere Frattarelli: "Fermata dell'autobus davanti alla Fater abbandonata al degrado" [FOTO]

La fermata dell'autobus davanti alla Fater, in via Raiale, nel degrado ed abbandono, con la pensilina priva addirittura della copertura. La denuncia arriva dal consigliere di centrosinistra Mirko Frattarelli, che ha documentato le condizioni della fermata con alcune foto. Frattarelli evidenzia come quella fermata sia utilizzata ogni giorno dai tantissimi operai che aspettano il mezzo per ripararsi in caso di pioggia o dal sole durante l'estate, ma nelle condizioni in cui versa questo tipo di protezione non esiste.

Una indecenza di cui l'amministrazione comunale e "Tua" dovrebbero farsi carico. Erbacce, sporcizia e degrado regnano sia intorno la pensilina distrutta che per tutta via Raiale.

Inoltre, conclude il consigliere d'opposizione, anche il manto stradale è in pessime condizioni e quindi urge un intervento di ripristino del decoro e di riqualificazione.