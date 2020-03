Febbo: "Siamo già al lavoro per produrre 100.000 mascherine al mese"

Lo fa sapere, tramite una nota, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Mauro Febbo:

"Di concerto con il presidente Marsilio e in sintonia con i colleghi di Giunta, mi sono già attivato per dare attuazione all' art. 15 del Decreto Legge 18/2020, affinché anche l'Abruzzo si possa dotare di mascherine chirurgiche. Abbiamo attivato un confronto con il "Dominio di Scienze della Vita" per verificare la capacità di riconversione di realtà imprenditoriali regionali per produrre questi strumenti di protezione certificati, cioè idonei all'utilizzo sanitario e non quelle di stoffa magari utili solo per il passeggio".