L'assessore Febbo risponde ai titolari di agenzie di viaggio: "Al lavoro per tutelare tutto il settore del turismo"

Massimo impegno per garantire aiuti economici a tutto il settore turistico, comprese le agenzie di viaggio. L'assessore regionale Febbo interviene in merito alla protesta di questa mattina in piazza Unione da parte dei titolari e dipendenti delle agenzie abruzzesi, rimasti senza sussidi e soprattutto senza prospettive per i prossimi mesi considerando le gravi ripercussioni che l'emergenza Coronavirus ha causato e causerà proprio al settore turistico.

Febbo ha incontrato i rappresentanti delle agenzie, che gli hanno chiesto uno specifico emendamento da approvare nella seduta di domani 22 maggio del consiglio regionale.

Sempre all'interno della legge che andremo ad approvare nella seduta consigliare di domani sono previste anche risorse a fondo perduto per pagare le locazioni di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio a cui le agenzie possono eventualmente accedere. Ai rappresentanti delle agenzie turistiche ho, inoltre, illustrato le attività che, come assessore, metterò in campo per far ripartire il turismo non appena terminata l'emergenza Covid tra cui il bonus-vacanze da utilizzare e spendere all'interno della nostra regione

Febbo ha poi aggiunto che per le agenzie turistiche e per tutte le imprese abruzzesi è fondamentale ora avere subito contribuito necessari per portare avanti la propria impresa, e domani sarà data una risposta concreta dal consiglio regionale proprio su questo tema.