L'assessore Febbo annuncia: "Dal 18 maggio via libera a negozi al dettaglio, laboratori artigianali e ristorazione. Sì alle seconde case"

L'assessore regionale Febbo ha anticipato e confermato alcune delle riaperture anticipate previste a partire dal 18 maggio prossimo in Abruzzo. L'assessore è intervenuto durante la rubrica dell'ufficio stampa della Regione "Sos Coronavirus" annunciando per lunedì la riapertura di tutti i negozi al dettaglio, dei laboratori artigiani, della ristorazione ed agriturismi. Via libera anche agli spostamenti nelle seconde case, ma solo dal venerdì alla domenica.

Le proposte saranno inviate fra oggi e domani a Marsilio che firmerà le relative ordinanze, dopo il confronto positivo avvenuto ieri fra Governo e Regioni. Febbo ha parlato di una fase di ripartenza dell'economia che non poteva rimanere bloccata con danni incalcolabili ed ulteriori giorni e settimane avrebbero aggravato ulteriormente la situazione. L'assessore precisa che non si tratta di un "liberi tutti": dovranno infatti essere adottati tutti i protocolli di sicurezza stabiliti, dai dispositivi di protezione individuale al distanziamento sociale. Nei ristoranti per esempio ci sarà l'obbligo di prenotazione, i negozi d'abbigliamento dovranno vaporizzare i capi provati e sanificare ogni volta i camerini.

