Fase 3, in Abruzzo via libera a discoteche, cerimonie, fiere e matrimoni: l'ordinanza di Marsilio e i protocolli sicurezza

L'Abruzzo anticipa ancora una volta i provvedimenti del presidente del consiglio dei ministri e dà il via libera alla riapertura delle discoteche all'aperto, alla celebrazione dei matrimoni e delle cerimonie a partire da oggi, lunedì 15 giugno.

Infatti il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 74 che contiene, tra l'altro, anche i protocolli di sicurezza per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Protocolli pure per convegni, congressi grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi a essi assimilabili; protocolli per cerimonie tra cui i matrimoni e protocolli per discoteche all’aperto.

Il provvedimento, adottato nella tarda serata di ieri, domenica 14 giugno, porta anche la firma degli assessori Mauro Febbo e Nicoletta Verì e dei direttori del dipartimento Sanità, Claudio D’Amario, del dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, Germano De Sanctis e del dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Emidio Primavera e anticipa di oltre un mese la possibilità di tornare a ballare anche se solo nei locali all'aperto.

Ogni protocollo di sicurezza prevede diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico, per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. In particolare, i principi cardine che hanno informato e informeranno i presenti e futuri protocolli di sicurezza della Regione Abruzzo sono i seguenti:

il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;

la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;

la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Di seguito gli allegati relativi all'ordinanza numero 74 e i relativi protocolli di sicurezza con tutti i dettagli:

Ordinanza n. 74-2

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PROTOCOLLI - Ordinanza n. 74-2

Allegati