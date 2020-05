Fase 2, Marcozzi attacca Marsilio: "È alla costante ricerca di nuove richieste"

La capogruppo regionale del M5S, Sara Marcozzi, commenta duramente la notizia secondo cui il governatore Marsilio avrebbe chiesto di anticipare i tempi per recarsi in altre regioni, e cita con l'occasione anche la nostra città: “Il principio di autotutela, anche alla luce degli assembramenti visti in occasione del primo maggio e dello scorso fine settimana a Pescara, non è bastato per tenere il livello di cautela il più alto possibile”.

L'esponente pentastellata rileva che "evidentemente la scelta del governo nazionale di dare il via libera a nuove aperture a partire dal 18 maggio non è ancora sufficiente per Marsilio, alla costante ricerca di nuove e insistenti richieste" perché l'unica cosa importante per la giunta regionale “è alzare la posta in palio con lo Stato”.

