Fase 2, l'assessore Febbo ribadisce: "Faremo ordinanze regionali per le riaperture sorvolando il decreto del Governo"

L'Abruzzo avrà delle ordinanze regionali, che sorvoleranno il decreto del Governo Conte per la fase 2, che permetteranno una riapertura in tempi anticipati delle attività produttive ed economiche ancora ferme rispetto al calendario previsto dal provvedimento del presidente del consiglio.

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Febbo, che già ieri aveva duramente criticato il provvedimento del Governo che entrerà in vigore dal 4 maggio con una lenta e graduale ripresa delle attività e degli spostamenti dei cittadini. Febbo ha aggiunto che le ordinanze rispetteranno i protocolli di sicurezza e distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus. "Se il Governo vorrà impugnarle, le impugnasse".

L'attenzione in particolare è concentrata sugli stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste e le altre attività per la cui riapertura al pubblico il decreto Conte prevede la data del 1 giugno.

"L'Abruzzo è stata tra le regioni più virtuose e più ligie nell'applicare le prescrizioni del Governo e, dunque, è altrettanto in grado di ripartire rispettando i protocolli di sicurezza, attrezzando i vari ambiti di attività. Sulla riapertura della Sevel e dell'indotto stiamo monitorando, mi pare che le cose stiano andando per il meglio. Ecco perché il Governo deve darci una mano in questo, capendo che chi riapre sa che guadagnerà lo stretto necessario ma almeno non perderà la clientela e potrà guardare al futuro con minor preoccupazione"