D'Alfonso dà un consiglio alla Regione per la fase 2: "Serve un piano". Il senatore del Partito Democratico, infatti, non ha dubbi su come si dovrà affrontare l'emergenza Covid-19 in Abruzzo a partire dal prossimo 4 maggio. Ecco che cosa ha dichiarato l'ex governatore ieri su Facebook:

"La ripresa non accadrà per caso. Ho un solo consiglio per la Regione Abruzzo: serve un piano. Qui si stanno muovendo 50 miliardi di euro ed entro dicembre altri 25 miliardi, arriveremo a quasi 100 miliardi di euro. Ci saranno numerose risorse finanziarie. La Regione si procuri esperti di livello, faccia un curriculum della situazione economica dell’Abruzzo e determini dei progetti di ripresa".

D'Alfonso pensa a "un grande Masterplan che si faccia carico delle 127mila aziende abruzzesi, degli studenti universitari e di tutto ciò che avrà bisogno di reagire a questa crisi":

