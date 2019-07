Famiglia senza casa ad Alanno, Sinistra Italiana: "4 anni di odissea per Alessandra e Francesco, ora basta"

Il segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo Licheri, interviene in merito alla vicenda della coppia di Alanno Alessandra Marsilii e Francesco Roberto Cucinotta rimasti dal 2015 senza casa in quanto dichiarata inagibile, per i danni provocati da un canale di scolo.

Licheri ha ripercorso la vicenda iniziata nel 2015 con la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione e la famiglia che èrima è stata ospite di parenti ed amici e poi per tre mesi in un albergo pagato dal comune di Alanno. Al termine di quel periodo fu assegnato un alloggio popolare che però era in pessime condizioni sanitarie ed incompatibile con la seria patologia allergica di uno dei figli. Da quel momento, dopo un sit in di 116 davanti al palazzo della Provincia di Pescara, la coppia non ha mai avuto una risposta tanto da portare la donna ad una forma di protesta clamorosa quando si gettò nel canale di scolo vicino casa:

Stamattina li ho accompagnati a parlare con il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pescara (che si è dimostrato persona perbene e disponibilissima e che ringrazio) per vedere in che modo sbloccare questa assurda e interminabile storia.