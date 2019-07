Scoppia il caso del consigliere Rapposelli, Fratelli d'Italia: "Ha comportamenti ambigui e deleteri per il partito"

Scoppia il caso del consigliere comunale Fabrizio Rapposelli all'interno di Fratelli d'Italia a Pescara.

A intervenire in maniera netta, «a seguito di sconvenienti avvenimenti», sono i dirigenti provinciale e comunale del partito, Stefano Cardelli e Roberto Carota.

Questo quanto sottolineano Cardelli e Carota in merito agli avvenimenti degli ultimi giorni che hanno riguardato i rapporti tra Rapposelli e la capogruppo Zaira Zamparelli riguardo alla partecipazione nelle varie commissioni consiliari con la minaccia di Rapposelli di sfiduciare, insieme al collega Massimo Pastore, la capogruppo:

«Siamo meravigliati da comportamenti incomprensibili, ambigui e deleteri per l’immagine del partito. Dopo aver conseguito un risultato storico sia a Pescara che in provincia, oltre che in Abruzzo, Fratelli d’Italia continua a crescere in numeri e in qualità con l’obiettivo di lavorare proficuamente per il bene del nostro territorio. Da sempre ci contraddistingue uno spiccato spirito di inclusione, unità di intenti e lavoro di squadra, principi evidentemente minati da condotte molto poco affini riconducibili al consigliere comunale Fabrizio Rapposelli. Il partito non è disponibile a transigere oltre atteggiamenti in contrasto con linee guida ben definite. Il rispetto dei ruoli, ad esempio, e il lavorare in concordia, fatti salvi i cosiddetti dialoghi interni, ovviamente inevitabili ma utili alla crescita comune. Chi non si riconosce più in Fratelli d’Italia può andar via e subito, senza attendere l’autunno. Un altro eventuale spiacevole avvenimento, non in accordo con il partito, porterà senza ombra di dubbio a interrompere un percorso comune».