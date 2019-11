Pescara, l'ex mercato di via Maestri del Lavoro trasformato in una discarica - FOTO

L'ex mercato di via Maestri del Lavoro, che dopo la chiusura doveva ospitare un'officina e magazzino comunale, trasformato in una sorta di discarica a cielo aperto, dove sono presenti montagne di oggetti e soprattutto rifiuti abbandonati. La denuncia arriva dal consigliere di Pescara del M5s Giampiero Lettere, che si è recato sul posto per un sopralluogo dopo le segnalazioni ricevute dai residenti.

Gli operai del Comune avrebbero dovuto utilizzarlo come officina e magazzino per le attrezzature necessarie per la manutenzione del verde e degli immobili comunali, ma in realtà ci si trova solo un'enorme quantità di oggetti che rende quasi impossibile addirittura l'accesso stesso alla struttura: