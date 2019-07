Ex Enaip: entro 45 giorni l'abbattimento, Masci: "Segnale forte per tornare alla legalità"

Entro 45 giorni verranno abbattuti gli stabili abbandonati dell'ex Enaip. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci assieme agli assessori Del Trecco e Albore Mascia. La delibera arrivrà domani in consiglio comunale per essere approvata, con un iter velocissimo come spiega il primo cittadino aggiungendo che si tratta solo del primo di una serie di provvedimenti che puntano a riportare sicurezza e legalità in città, partendo dalla lotta all'occupazione abusiva di strutture abbandonate:

Vengono affittati spazi letto in maniera abusiva, ci si spaccia e davanti avvengono episodi criminosi che mettono paura. Si tratta di fondi nazionali dati dal ministero proprio per intervenire su questo tipo di demolizioni che vanno resi senza interessi entro 5 anni e per i quali ci si puo' valere su chi, abusivamente, quegli edifici li ha costruiti

Il sindaco ha poi raccontato che il titolare dello stabilimento e ristorante "Il Moro" ha raccontato che, durante una cena, alcune persone sono entrate ed hanno rubato le borse dei presenti senza alcun timore. Nello spazio dell'ex Enaip si lavorerà per collegare la strada parco, la spiaggia ed il parco nord con la pineta di Montesilvano.