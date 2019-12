Di Pietrantonio (Pd) dopo il no dell'università all'ex Cofa: "Trovare una soluzione adeguata per l'Ateneo"

Il ritiro dell'università d'Annunzio dall'idea di realizzare la nuova sede nell'area dell'ex Cofa rappresenta l'ennesima figuraccia fatta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Masci.

A dirlo è il segretario cittadino del Pd, Moreno Di Pietrantonio che crede "sia arrivato il momento di un impegno serio e costruttivo per dare un futuro sviluppo all’università d’Annunzio a Pescara".

Il segretario del Partito Democratico sottolinea come "tutte le energie istituzionali, politiche, economiche, culturali e imprenditoriali devono concentrarsi per realizzare il nuovo polo lì dove è stato pianificato dal Comune di Pescara, Siamo tutti d’accordo che bisogna creare le condizioni migliori per gli studenti che frequentano l’università d'annunzio a Pescara, grande risorsa culturale e economica per la nostra città, ma la proposta dell’area ex Cofa non era certamente la soluzione migliore".

Secondo Di Pietrantonio "il documento unico di programmazione varato dalla giunta Masci contiene proposte del tutto inadeguate rispetto a ciò di cui ha bisogno la nostra citta. Sicuramente è necessario uno slancio di idee in avanti, finalizzato a trovare le soluzioni più utili e suggestive per lo sviluppo di Pescara, soprattutto per quelle aree molto pregiate, in particolare l’ex Cofa capaci di definire ulteriormente la vocazione turistica della nostra città.

Questo quanto spiega ancora Di Pietrantonio: