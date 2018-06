Ex Cofa in vendita? E' polemica

L'ex Cofa in vendita al prezzo di 13 milioni di euro. Parte la protesta di Forza Italia che, con il capogruppo al Comune Antonelli, chiede al sindaco Alessandrini di intervenire impedendo la vendita dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo da parte della Regione, che si appresta fra l'altro a votare una legge che di fatto impedirà ai consigli comunali abruzzesi di intervenire in merito a questioni di urbanistica che vedono coinvolto l'ente regionale.

Secondo Antonelli, Alessandrini dimostra ancora una volta come gli interessi di Pescara siano costantemente scavalcati in favore del Governatore D'Alfonso:

Di fatto oggi è come se la Regione o, appunto, il Comune avessero deciso di mettere in vendita piazza Salotto o pezzi dell’area di risulta, ovvero le aree di maggior pregio del territorio, su cui i privati potranno fare ciò che riterranno più opportuno. E, cosa

peggiore questo accade nel momento più umiliante della storia politico-amministrativa della nostra Regione: la prossima settimana, infatti, approderà in Commissione un nuovo disegno della legge urbanistica regionale che esproprierà tutti i Consigli

comunali della possibilità di assumere decisioni circa la pianificazione urbanistica dei propri territori. Tradotto: semmai dovesse passare quella legge, il Consiglio comunale non potrà decidere più alcunchè rispetto alle scelte pianificatorie, non avrà più alcuna voce in capitolo sullo sviluppo urbanistico della nostra città

Antonelli chiede al sindaco di convocare subito una seduta straordinaria del Consiglio Comunale e di convocare anche un tavolo con la Regione, aperto alle opposizioni, per dire no ad una legge che rischia di incidere per i prossimi 20 anni sullo sviluppo urbanistico della città e dell'Abruzzo.