Evitare i parcheggi estivi sulla Strada Parco? Scoppia la polemica

Come ogni estate, torna puntuale la querelle che riguarda l'eventualità di far parcheggiare le auto sulla Strada Parco nei mesi caldi della stagione. Stavolta la polemica impazza perchè l'assessore alla mobilità, Giuliano Diodati, ha lanciato l'idea di non ripetere per il 2018 tale possibilità, che da diversi anni a questa parte era diventata una consuetudine, più o meno accettata. Il discorso va anche, per certi versi, abbinato alla recente proposta Pd di pedonalizzare la riviera.

Il Presidente del SIB/Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, è perentorio:

“Non capiamo davvero perché non dovrebbe essere ripristinata una soluzione fondamentale per il turismo estivo, che ha sempre ricevuto l’apprezzamento di coloro che vengono a Pescara, tra l’altro limitata al solo fine settimana e che genera anche introiti all’Amministrazione Comunale. Mille posti auto nei weekend estivi, quando soprattutto le famiglie si riversano sulle spiagge, sono una manna dal cielo che qualunque città che ambisca ad essere turistica vorrebbe poter avere. Sembra invece che a volte l’Amministrazione Comunale di Pescara, anziché intervenire su ciò che non funziona, vada ad intervenire su ciò che funziona”.

La questione diventa tutta politica perchè interna alla maggioranza, tanto che il Gruppo consiliare del Partito Democratico si è sentito in dovere di intervenire con una sua nota:

"Ci siamo già espressi, in Consiglio Comunale, per il ripristino dei parcheggi estivi lungo l’ex tracciato ferroviario, nella consapevolezza che un terzo dei pescaresi vive in zone collinari e a loro va consentito di raggiungere il mare della propria città con il minor disagio possibile. Tale invito è stato già raccolto, in questa consiliatura, dalla Giunta Comunale. Il Gruppo del PD è favorevole alle iniziative che tendano a ridurre l’uso dell’auto privata, e infatti incoraggia e sostiene ogni innovazione che miri a questo obiettivo a partire dall’arrivo del nuovo mezzo pubblico veloce e di massa, ecologico, che presto correrà lungo l’asse nord-sud. Al tempo stesso, gli interventi di riqualificazione del lungomare promossi e realizzati negli ultimi mesi consentono sempre di più di eleggere la Riviera ad autentica “strada parco” di Pescara".

Dal canto suo Diodati incassa il colpo ma rilancia, affermando oggi sulla sua pagina Facebook:

"Non ho fatto in tempo neanche a presentare la proposta che già l’hanno bocciata! Ma io sono testardo. Confido nel dialogo e nel coraggio delle scelte".

Solidali con Diodati i Comitati “Oltre il Gazebo”, “Ventimila Metri Cubi” e “Utenti Strada Parco”: