Inaugurazione cupola in piazza Salotto rinviata per evento Sardine, Giampietro (Pd): "Il Comune smentisce se stesso"

Il Comune di Pescara smentisce se stesso riguardo all'inaugurazione del Dome Theatre (la cupola di piazza Salotto) rinviata a causa della manifestazione "Pensiero Libero" organizzata dalle Sardine Abruzzo.

A sostenerlo è Piero Giampietro, consigliere comunale del Pd che come prova porta un post condiviso dal profilo ufficiale del Comune nel quale l'inaugurazione era prevista alle ore 11 e non alle 17:30 come poi deciso.

Questo quanto scrive Giampietro:

«Altro che Trilly, qui abbiamo Pinocchio. Dite che non vi piacciono, che vi sono antipatiche. Dite che puzzano. Ma le bugie, alla vostra età, no. Stanno cercando di far passare il messaggio che la manifestazione delle "sardine", prevista alle 18:30 in piazza Salotto, costringe al rinvio l'inaugurazione del Dome Theatre. È una balla. Come dimostrano decine di messaggi e post, il Comune aveva previsto l'inaugurazione alle 11. Ha provato a spostare alle 17:30 quando la manifestazione delle sardine era già cosa notissima. La Questura, come sempre in questi casi, ha detto che la piazza era già prenotata. E quindi una destra sobria e con alto senso delle istituzioni e della democrazia ha iniziato a sbraitare. Certo, se i partiti che governano la città, la Provincia e la Regione si inventano questo teatrino pur di attaccare una manifestazione, allora non hanno proprio altro da fare. Se non sanno che fare, facciamo un elenco di un centinaio di cose che avrebbero risolto in mezz'ora, almeno da quello che dicevano in campagna elettorale».