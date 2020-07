Febbo annuncia 1 milione per l'organizzazione di manifestazioni e attività culturali. I contributi verranno concessioni per gli eventi realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso assessore regionale alla cultura

"Ho sempre sostenuto che per la riuscita di eventi e attività culturali di qualità bisognasse anticipare l'uscita di questi avvisi al fine di aiutare gli organizzatori in una migliore pianificazione e organizzazione degli eventi. La Regione Abruzzo pubblica due specifici avvisi: uno per l'organizzazione diretta di manifestazioni impegnando risorse pari a euro 595mila e l'altro per euro 320mila per la realizzazione di grandi eventi di carattere culturale e/o artistico, relativi a spettacoli, rassegne, premi e mostre".