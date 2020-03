Esplosione in un palazzo a Zanni, al via i lavori del Comune per il ripristino dei portoni danneggiati

L'amministrazione comunale è già al lavoro per la sistemazione dei portoni danneggiati dall'esplosione avvenuta all'interno di un ascensore in una palazzina popolare a Zanni, in via Carlo Albero Dalla Chiesa. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco rendendo noti gli interventi già ordinati, ovvero il ripristino dei 3 portoni danneggiati di altrettanti appartamenti mentre un falegname sta verificando anche altri portoni che potrebbero essere riparati.

Al via i lavori anche per i vetri distrutti nel vano scala mentre nei prossimi giorni si interverrà sull'ascensore. L'espolosione è avvenuta alle 2.40 di notte e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per accertarne la causa. I danni, aggiunge l'assessore Del Trecco sono stati ingenti:

La rottura dei vetri delle finestre a tutti i livelli della scala del fabbricato, a eccezione di quelli del sesto e settimo piano,

lo scardinamento di alcune porte di accesso ad alcuni appartamenti, al primo, secondo e terzo piano, a causa dello spostamento d’aria, e i danni più seri all’ascensore, ovvero la porta al secondo piano è stata completamente deformata verso l’interno, e si è verificato il cedimento parziale dell’elevatore, che quindi è completamente fuori uso.

L'assessore esprime solidarietà ai condomini per l'episodio che, se dovesse essere confermata la matrice dolosa, va condannato sperando che vengano individuati presto i responsabili:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restiamo comunque a disposizione per alleviare quanto più possibile i disagi delle famiglie che abitano nello stabile, soprattutto i più anziani che potrebbero avere maggiori difficoltà nell’affrontare le scale, fermo restando che cercheremo di contrarre quanto più

possibile i tempi di intervento per il ripristino dell’ascensore