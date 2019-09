La pescarese Enrica Sabatini, ex consigliere comunale di Pescara del Movimento 5 Stelle è intervenuta oggi pomeriggio, martedì 3 settembre, in diretta su La7 nel corso della Maratona Mentana dedicata al probabile governo Conte bis la cui nascita è però legata al voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Proprio riguardo a questo è intervenuta la Sabatini che ha spiegato come siano stati conteggiati oltre 73mila voti sulla piattaforma.