Enrica Sabatini (M5S) alla Camera dei Deputati su Rousseau Open Academy

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso l’Aula dei Gruppi alla Camera dei Deputati, l’ottavo seminario rivoluzionario di Parole Guerriere, curato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci. Il tema dell’incontro è stato: “Sinistra? Destra? Rivoluzione? Scenari politici del XXI secolo” e sono intervenuti, oltre all’organizzatrice Dalila Nesci, il Professor Marco Guzzi, il senatore e giornalista Gianluigi Paragone ed Enrica Sabatini, consigliera comunale pentastellata di Pescara socia dell’associazione Rousseau.

“La Rete ha trasformato la nostra vita quotidiana e sta definendo anche un nuovo modello politico in grado di attivare quei processi di disintermediazione che risultano fondamentali per la democrazia diretta”, commenta Enrica Sabatini. “Siamo di fronte a dei cambiamenti radicali nel rapporto tra cittadino ed istituzioni e che Gianroberto Casaleggio aveva già prefigurato oltre 17 anni fa” ha proseguito la Sabatini “ed assisteremo sempre di più all’emergere di nuovi modelli di collaborazione di massa in grado di aggregare competenze, talenti, tempo e risorse grazie ad un uso efficace della Rete e che trasformeranno in maniera decisiva lo scenario politico italiano elevando il ruolo del cittadino a protagonista consapevole di scelte e decisioni sui propri territori”.

In questa direzione un ruolo fondamentale sarà svolto dalla Rousseau Open Academy che - come anticipato dalla consigliera comunale di Pescara - rappresenterà uno strumento fondamentale per la formazione continua degli iscritti e per promuovere i temi di cittadinanza digitale ed attiva sui territori.



Nel corso del ciclo di appuntamenti “Parole Guerriere”, avviato dal luglio del 2017 dalla deputata Nesci, sono intervenuti filosofi importanti e portavoce del Movimento 5 Stelle come Luigi Di Maio, Roberto Fico, Nicola Morra, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e Virginia Raggi.