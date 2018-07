Enrica Sabatini (M5S) attacca Forza Italia: "E' la stampella del PD"

Il Movimento 5 Stelle attacca la decisione di tre consiglieri di Forza Italia per aver dato il numero legale alla maggioranza di centrosinistra che ieri sera in consiglio comunale a Pescara non aveva neanche il numero minimo di consiglieri per poter votare una delibera di ratifica.

Per la votazione della delibera di ratifica sono necessari, infatti, 17 consiglieri presenti, ma i consiglieri del centrosinistra in aula erano solo in 14. Così i tre consiglieri di Forza Italia Luigi Albore Mascia, Marcello Antonelli e Fabrizio Rapposelli partecipando al voto "hanno fatto da stampella al Sindaco Marco Alessandrini che li ha addirittura ringraziati in aula", denunciano i pentastellati.

"La votazione di questa delibera era prevista già nella seduta di consiglio comunale di martedì scorso e aveva registrato un esito infruttuoso, insieme ad altre due delibere, proprio a causa dell'assenza, o forse il “mal di pancia” di diversi consiglieri comunali di maggioranza - commenta la capogruppo M5S di Pescara Enrica Sabatini - ma ieri sera, durante un consiglio comunale convocato in fretta e furia per la scadenza imminente dei termini, i consiglieri di Forza Italia Antonelli, Mascia e Rapposelli sono andati in soccorso del Partito Democratico e del Sindaco Marco Alessandrini".

Così conclude la capogruppo Sabatini: