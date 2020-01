Treni e bus Tua più sicuri con il nuovo sistema per la segnalazione di incidenti ed emergenze

Un sistema sperimentale che permetterà di segnalare in tempo reale emergenze, incidenti ed aggressioni sui treni ed autobus Tua. Presentato questa mattina il progetto "Con Tua… viaggi più sicuri" dal presidente della Regione Marsilio e dal presidente Tua Giuliante. Un'innovazione tecnologica che per ora interesserà 36 dipendenti fra operatori d'esercizio e capitreno, con il collegamento diretto al Centro Nazionale di Controllo Panopticon in caso di emergenze di qualsiasi genere fornendo segnalazioni e posizione in tempo reale.

Il presidente Marsilio ha spiegato come il progetto si colloca nell'ambito degli interventi avviati dalla Regione per l'innovazione tecnologica ad ampio raggio sul territorio abruzzese, oltre a fornire maggiore sicurezza per passeggeri e dipendenti dei mezzi pubblici:

Voglio osservare inoltre come l'innovazione tecnologica sia al centro della nostra azione di governo: il sistema sperimentale 5G attivato all'Aquila o l'investimento sulla banda ultra-larga in fase di installazione nei Comuni abruzzesi sono alcuni esempi. E in questa direzione abbiamo voluto avviare un progetto che riteniamo possa rappresentare un ulteriore cambio di passo a beneficio dell'utenza e del nostro personale

Con la segnalazione, si fornisce in tempo reale la geolocalizzazione alla centrale operativa.