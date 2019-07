Emergenza sicurezza a Pescara, Pettinari attacca: "Dalla Lega solo un grande bluff"

Ammettere di aver fallito sul fronte della sicurezza in città ed in generale nel nostro Paese. Il consigliere regionale del M5s Pettinari attacca gli amministratori locali e nazionali della Lega dopo gli ultimi due episodi di violenza avvenuti in centro a Pescara, con il ferimento di un giovane nigeriano e l'aggressione di questa mattina ai danni dell'anziano titolare del "Bar Lucio" lungo corso Vittorio.

Secondo Pettinari, la Lega ha basato le campagne elettorali ed il consenso sulla demagogia, propaganda e sulla paura dei cittadini ed ora non ha messo in campo a nessun livello provvedimenti concreti nonostante siano al governo della Regione, del Comune, della Provincia ed a capo del Ministero dell'Interno:

Con la connivenza di chi non vuole riconoscere lo stato di emergenza, permettendo l’avvio dell’operazione Strade Sicure, la Lega assiste inerme e impacciata a una questione che gli sta palesemente sfuggendo di mano. Ammettano il fallimento e chiedano aiuto. Sostengano la nostra richiesta di dichiarare lo stato di emergenza e facciano, davvero, il bene dei cittadini.