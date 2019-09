Emergenza sicurezza a Pescara, il presidente Marsilio incontra il questore Misiti

Un incontro per discutere delle criticità e dei sistemi di organizzazione della questura di Pescara, voluto dal sindacato provinciale Fsp di Polizia al quale ha partecipato il presidente della Regione Marsilio, assieme al consigliere Testa, per discutere proprio della questione della sede pescarese di via Pesaro.

Marsilio ha potuto così confrontarsi con il questore Misiti ampliando il discorso sulla sicurezza dei cittadini in città analizzando la realtà di Pescara che, rispetto ad altre città del centro sud, vive una situazione relativamente tranquilla anche se non mancano situazioni di degrado. Marsilio infatti ha precisato: