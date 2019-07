Emergenza sicurezza, Blasioli: "La Lega fa soltanto chiacchiere"

Antonio Blasioli, ex vicesindaco di Pescara oggi consigliere regionale nelle file del Partito Democratico, interviene sull'emergenza sicurezza commentando quanto è accaduto nelle ultime ore in città:

"Dopo l’ennesimo accoltellamento pescarese la Lega continua a prendere in giro la città. Chiedono più forze di polizia e l’esercito. Amici, governano da marzo 2018 - scrive Blasioli su Fb - Chiedono l’esercito sui giornali, ma non è partita mai nessuna richiesta dal Comune al Governo. E intanto non hanno neanche ampliato l’orario della Polizia Municipale, che con noi nei fine settimana estivi arrivava alle 3 di notte e ora alle 24 non c’è più nessuno. Prendete atto della differenza tra le chiacchiere e la demagogia. Governate voi. Basta annunci".