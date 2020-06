Emergenza sicurezza in centro a Pescara, Pettinari: "I commercianti sono esasperati"

Torna d'attualità il problema sicurezza nelle vie del centro di Pescara con particolare riferimento al tratto di corso Vittorio Emanuele II nei pressi del terminal bus.

I commercianti e i residenti si dicono esasperati per questa situazione e sono scesi in strada questa mattina, sabato 27 giugno, insieme a Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle.

Il vice presidente del consiglio regionale parla di «commercianti esasperati e abbandonati da Comune e Regione, la situazione è gravissima in corso Vittorio Emanuele II, è urgente potenziare il sistema di sorveglianza, ma il centrodestra non interviene».

In base a quanto riferiscono Pettinari e i commercianti della zona, «ciò che succede quotidianamente nel tratto che va tra Via Quarto dei Mille e via De Amicis è il fatto che sia costantemente occupato da persone in palese stato di alterazione, che trascorrono il proprio tempo importunando esercenti e avventori dei negozi, i quali subiscono così ulteriori danni pur essendo già nell'emergenza economica per il Coronavirus. Il problema è costituito dal fatto che consumano, e non è un eufemismo, fiumi di bevande alcoliche, tanto da risultare costantemente ubriachi e costituire una continua molestia per gli esercenti della zona, per gli avventori e per coloro che passeggiano lungo il corso costretti ad evitare la zona».

«Nelle ultime settimane», ricorda Pettinari, «alla molestia, si è aggiunta la violenza, infatti gli esercenti sono stati costretti a richiedere, non solo una volta, l'intervento della Forza Pubblica, per risse ed episodi di violenza. Tra le altre cose l'area è notoriamente luogo ove questi balordi violenti spacciano sostanze stupefacenti ed è giusto ricordare che la vicina piazza Santa Caterina è già divenuta nota alle cronache per i gravi episodi di violenza che si sono succeduti negli ultimi anni e il parcheggio antistante il Bingo è noto per la presenza, nelle ore serali, di parcheggiatori abusivi anche pericolosi. Ed è inaccettabile che tutto questo continui a ripetersi nell'assordante silenzio delle Amministrazioni comunali e regionali».

Il vice presidente del consiglio regionale chiede l'istituzione di un presidio fisso delle forze dell'ordine nella zona per ripristinare una situazione di sicurezza.