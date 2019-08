Emergenza sicurezza, l'ironia di Giampietro: "Ora che c'è la Lega è tutto sotto controllo"

Il consigliere comunale del Pd, Piero Giampietro, ironizza sulla gestione dell'emergenza sicurezza da parte della Lega. Ecco cosa scrive in un post su Facebook:

"È bastato che la Lega vincesse le elezioni a Pescara per far sparire miracolosamente ogni emergenza. Per anni hanno urlato che la città era in preda ai clan della malavita e ostaggio di bande della microcriminalità [...]. Ora che governano tutto, è tutto sotto controllo, almeno fino alla prossima campagna elettorale, quando torneranno a urlare".