Emergenza rifiuti, la consigliera Catalano rilancia: "Situazione diventata insostenibile" - FOTO

Nuovo affondo contro la giunta Masci dalla consigliera Pd Catalano in merito alla questione dei disservizi legati alla gestione della raccolta dei rifiuti. Nei giorni scorsi, la stessa consigliera aveva denunciato segnalazoni provenienti da diversi quartieri della città relative alla mancata raccolta per la differenziata e la mancanza di sacchetti per l'umido, alla quale aveva risposto l'assessore Del Trecco spiegando che si trattava di un problema temporaneo legato al picco di dipendenti influenzati di Attiva e ad un ritardo nella spedizione dei sacchetti da parte del fornitore.

La Catalano ora ha inviato alcune foto scattate in diversi quartieri periferici dove la situazione sarebbe di emergenza, e per questo parla di indifferenza da parte della giunta nonostante il peggioramento del problema:

Forse la giunta Masci è troppo presa dai successi della costosissima mostra su D'Annunzio, ma sta assistendo inerme e indifferente alle decine di denunce che arrivano da ogni parte, specialmente dai quartieri periferici, su cumuli di rifiuti che non vengono raccolti da giorni, cassonetti stracolmi, buste che invadono marciapiedi e strade. La situazione non è più sostenibile, e il continuo minimizzare da parte della giunta è offensivo. Invito sindaco e assessore a girare lungo le vie che qui segnaliamo, a trovare scuse diverse dall'influenza e soprattutto ad applicare le soluzioni già ampiamente disponibili.

La consigliera d'opposizione poi chiede di stabilizzare i dipendenti in part time, utilizzando ausiliari ambientali selezionati e mai arruolati per il controllo e le eventuali sanzioni: