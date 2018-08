“E’ emergenza ordine pubblico in via Misticoni”, la denuncia di ‘Pescara Mi piace’

“Urla e schiamazzi a ogni ora della notte, sotto balconi e finestre, bottiglie di vetro lanciate contro portoni e auto parcheggiate, ragazzi che entrano ed escono con cartoni di birra dal supermercato aperto 24 ore su 24 per poi consumare l’alcol direttamente nella piazza sottostante, incuranti del disturbo arrecato alle 120 famiglie che abitano nella zona, esasperate e stanche di subire tali disagi ogni notte. È quello che succede in via Misticoni-via Italica, nella zona dell’ex Molino, un’emergenza vera e propria già più volte segnalata al sindaco Alessandrini che, dopo aver incontrato i residenti e affermato di non poter fare ‘ordinanze ad piazzam’, ha fatto spallucce e continua a ignorare quella che è una vera bomba sociale a orologeria”.