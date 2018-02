Emergenza maltempo a Spoltore, le raccomandazioni del sindaco

Il sindaco Luciano Di Lorito, in base alle previsioni meteo avverse e all’ondata di neve e gelo in arrivo - per i giorni 25-26-27 febbraio, raccomanda a tutti di:

Evitare l’uso dei veicoli, se indispensabili devono essere obbligatoriamente equipaggiati con pneumatici da neve e/o catene.

Evitare il parcheggio selvaggio che potrebbe compromettere le operazioni di sgombero neve.

Evitare di parcheggiare in prossimità di alberature per scongiurare danni in caso di caduta rami.

Verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Controllare di avere in casa una scorta di medicine, quotidianamente assunte.

In presenza di neve non conferire i mastelli con rifiuti.

Proteggere i contatori dell’acqua (ACA) con apposito panno in lana e lasciare i rubinetti leggermente aperti per evitare danni da gelo.

SEGNALAZIONE GUASTI:

ACA: 800.800.838

Enel: 803.500

GAS: 800.901.313

Pubblica Illuminazione: 800.894.520

NUMERI UTILI:

Polizia Municipale: 085.4961845

Carabinieri stazione locale: 085.4961105 / 112

Guardia Medica 085.4253610 - Distretto Sanitario: 085.4253601/602 - Emergenza Medica: 118

Vigili del Fuoco: 115

TUA Trasporto pubblico: 085.4324420 / 800.762.622

SCUOLE: Istituto Comprensivo 085.4961134 – Direzione Didattica 085.4961121

FARMACIE:

Sebastiani: 085.413297 - Morico 085.4961112 - Santa Teresa 085.4963020 - Caprara 085.4478434