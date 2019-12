Salme traslocate a San Silvestro e cremazioni per l'emergenza loculi al cimitero di Pescara Colli

Sulla questione dell'emergenza loculi al cimitero dei colli, intervengono il sindaco Masci e l'assessore Paoni Saccone. Da tempo infatti si vive una situazione problematica relativa alla mancanza di posti, con le salme che spesso attendono anche settimane prima della sepoltura creando disappunto fra le famiglie dei deceduti.

Per questo, l'amministrazione comunale intende agire su più fronti per cercare non solo di risolvere l'emergenza nell'immediato, ma anche di trovare una soluzione definitiva. Fra i primi interventi, il tentativo di risoluzione consensuale della controversia con l'ex gestore dei loculi, bi loculi, cappelle gentilizie e sepolcreti Fidia, che il Comune ha in sospeso da tempo.

Successivamente sarà inoltrata una diffida alla Fidia per mettere a disposizione gli spazi (circa 300 loculi) nel cimitero di San Silvestro come spiega il sindaco:

Se questo non accadesse l’amministrazione procederà autonomamente a gestirne la cessione dell’utilizzo ai richiedenti, nelle more dell’epilogo in sede giudiziale della stessa controversia. Allo stato attuale dunque le salme possono essere traslate solo

presso il cimitero di San Silvestro. Come si ricorderà, Fidia nell’adire le vie legali chiese al Comune il pagamento di 2,5 milioni di euro (tale è il valore delle opere in oggetto) per cedere l’attività cessionaria allo stesso ente; dal suo canto l’amministrazione offrì la conferma in capo alla stessa Fidia dell’attività cessionaria, sulla quale ottenere i margini economici promessi.

L'assessore Paoni Saccone ha aggiunto che l'attuale amministrazione ha trovato una situazione molto complicata nei cimiteri, causata dall'immobilismo del precedente governo cittadino: