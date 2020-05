Covid 19, Febbo: "Bandi revocati, ci sarà un nuovo avviso adeguato alle nuove esigenze"

Covid 19, l'assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo annuncia: "Revocati i bandi, a breve ci sarà un nuovo avviso adeguato alle nuove esigenze". Nello specifico, Febbo spiega:

"Alla luce della grave emergenza economica di cui le aziende abruzzesi sono state coinvolte ho inteso revocare sia il bando di evidenza pubblica inerente il sostegno ai progetti di ricerca delle imprese sia l'altro per effettuare gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e ristrutturazione aziendale, per arrivare a formulare in tempi brevi un nuovo avviso coerente ed attinente alle vere esigenze del mondo produttivo".