Elisoccorso dell'ospedale di Pescara, il caso arriva in consiglio regionale

Domani, martedì 24 settembre, torna a riunirsi il consiglio regionale d'Abruzzo e tra i temi caldi che verranno discussi c'è quello che riguarda l'elisoccorso dell'ospedale di Pescara.

Sul tema sarà presentata un'interpellanza del vicepresidente del consiglio, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle.

Invece sono due le interpellanze presentate dal capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, sul "Trasferimento di fondi regionali Saga" e le "Procedure in atto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale". Sempre domani il Consiglio procederà alla nomina della commissione Pari opportunità.

Domani sarà anche discussa la questione "referendum elettorale", prima in commissione Bilancio e poi in aula. La maggioranza si trova anche ad affrontare il problema Udc. Sabato l'annuncio di Lorenzo Cesa: fino a quando non ci sarà un chiarimento con la maggioranza che il partito ha sostenuto alle elezioni, Marianna Scoccia, unica consigliera Udc, sosterrà dall'esterno il Governo Marsilio.