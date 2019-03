Elezioni Comunali Pescara 2019, in corsa anche il presidente dell'Endas Simone D'Angelo

Ci sarà anche il presidente regionale Abruzzo dell'Endas, Simone D'Angelo, tra i candidati al consiglio comunale di Pescara per il quale si voterà alle elezioni di fine maggio.

Il presidente dell'Endas (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, dal ministero dell’Ambiente, dal ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e delegato regionale per la Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) ha annunciato sul suo profilo Facebook la scelta di correre nella prossima consultazione.

Il giovane pescarese, 29 anni imprenditore e dottore in Economia Aziendale con tesi sull’associazionismo sportivo dilettantistico, è all’esordio assoluto nella competizione elettorale cittadina.

«Il perché di questa scelta?», scrive D’Angelo sul suo profilo, «perché me l’avete chiesto in tanti, perché ho voglia di impegnarmi ulteriormente per la mia città, perché credo fermamente che i settori in cui opero da diversi anni siano i tasselli di un modello vincente di società civile: associazionismo, sport, cultura, ambiente, disabilità, commercio, turismo e buone prassi amministrative».

Nel corso degli anni D’Angelo ha seguito e diretto molti progetti dedicati alle fasce svantaggiate della società, la promozione delle pari opportunità, il sostegno all’inclusione sociale ed il successivo inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle persone con disabilità e non autosufficienti. Ha, inoltre, partecipato all’organizzazione di molteplici manifestazioni cittadine di carattere sportivo, ludico-ricreativo e culturale.